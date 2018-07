Bellucci vence italiano na estreia e avança em Moscou

Bellucci é o cabeça de chave número 4 do ATP 250 russo, disputado em quadras rápidas e cobertas. Classificado para as quartas de final, o tenista brasileiro vai enfrentar o polonês Jerzy Janowicz, 74º colocado no ranking da ATP, que passou nesta quinta-feira pelo argentino Carlos Berlocq, número 52 do mundo e sétimo pré-classificado, com um triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O confronto entre o brasileiro e o polonês será inédito.

Nesta quinta-feira, Bellucci fez um duelo equilibrado com Cipolla no primeiro set, quando teve nove oportunidades para quebrar o serviço do adversário. Ele aproveitou apenas uma, no terceiro game, o que foi suficiente para o triunfo por 6/4.

O brasileiro começou o segundo set embalado e abriu 3/0 com duas quebras de serviço. Cipolla ainda devolveu uma delas, no quarto game, mas depois Bellucci foi soberano. Ele converteu mais dois break points para fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0.

Também nesta quinta, o italiano Andreas Seppi se classificou para as quartas de final em Moscou ao vencer o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. O próximo adversário do número 25 do mundo será o japonês Tatsuma Ito.