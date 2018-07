Bellucci vence Karlovic e chega à final do Torneio de Moscou

MOSCOU - O brasileiro Thomaz Bellucci mostrou poder de reação e se classificou neste sábado, com uma virada, para a final do Torneio de Moscou, na Rússia, disputado em piso rápido. Pelas semifinais do ATP 250, o número 41 do mundo derrotou o croata Ivo Karlovic, de 2,08 metros, que está apenas em 130º lugar no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4, em 2 horas e 21 minutos.

Bellucci sofreu com o poderoso saque de Karlovic, que disparou 19 aces, mas também conseguiu fazer 13. O primeiro set foi bastante equilibrado e sem quebras de serviço. O croata salvou três break points, um a mais do que o brasileiro. Assim, a disputa seguiu para o tie-break, vencido por Karlovic.

No segundo set, Bellucci não teve o seu saque ameaçado e converteu uma das duas chances de quebra de serviço que teve, no 10º game, para triunfar por 6/4. A situação se repetiu no terceiro set, quando Bellucci salvou um break point e converteu o quarto que conseguiu, no 10º game, para vencer novamente por 6/4.

Assim, Bellucci, cabeça de chave número 4 em Moscou, se classificou para a sua primeira final em um torneio disputado em quadras rápidas. Até o triunfo deste sábado, o seu melhor desempenho neste piso era de 2009, quando avançou às semifinais do Torneio de Estocolmo, na Suécia.

Na decisão deste domingo, Bellucci vai enfrentar o italiano Andreas Seppi, número 25 do mundo. Neste sábado, o segundo pré-classificado avançou para a decisão do Torneio de Moscou ao derrotar o tunisiano Malek Jaziri por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 19 minutos.

Bellucci e Seppi já se enfrentaram duas vezes, com um triunfo para cada. O italiano passou pelo brasileiro em 2010, no Torneio de Hamburgo, e levou o troco no ano passado, em Roland Garros.

Na final deste domingo, Bellucci vai buscar o quarto título da sua carreira na sua quinta final. O brasileiro foi campeão neste ano do Torneio de Gstaad, na Suíça, onde também levantou um troféu, em 2009. A sua outra conquista foi em 2010, no Torneio de Santiago.