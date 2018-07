Bellucci vence Lindell e vai à final em São Paulo

O brasileiro Thomaz Bellucci enfrentou dificuldades, mas conseguiu se classificar para a final da etapa de São Paulo da Copa Petrobras. Nesta sexta-feira, ele venceu Christian Lindell, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, em 2 horas e 13 minutos.

Lindell, brasileiro de apenas 18 anos que joga pela Suécia, é o número 445 ranking ATP, mas deu muito trabalho para Bellucci. A final está marcada para este sábado.

No primeiro set, Bellucci teve o seu serviço quebrado no décimo game por Lindell e perdeu por 6/4. O número 27 do mundo reagiu no segundo set. Conseguiu uma quebra de serviço no sétimo game, viu o adversário receber atendimento médico em seguida e obteve nova quebra para fechar a parcial em 6/3.

No terceiro set, Lindell não resistiu. Bellucci conseguiu uma quebra de serviço decisiva no quarto game para abrir 3/1. Depois, precisou confirmar o seu saque três vezes para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 1 para garantir presença na decisão da etapa de São Paulo da Copa Petrobras.