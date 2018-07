Bellucci vence mais uma e vai reencontrar Djokovic em Roma

Após desbancar o favoritismo do francês Gael Monfils na estreia, Thomaz Bellucci manteve o embalo nesta quarta-feira ao vencer Nicolas Mahut, outro tenista da França, na segunda rodada do Masters 1000 de Roma. O brasileiro venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e se credenciou para encarar ninguém menos do que Novak Djokovic nas oitavas de final.

Líder do ranking mundial, o sérvio estreou na capital italiana em outro jogo disputado nesta quarta, já válido pelo segunda rodada, e superou o francês Stephane Robert por duplo 7/5. Atual 37º colocado da ATP, Bellucci irá enfrentar o poderoso rival pela sexta vez em sua carreira, sendo que perdeu os cinco confrontos anteriores. Os três últimos foram no ano passado e um deles foi justamente no Masters de Roma, onde chegou a vencer um set antes de levar a virada do sérvio.

O primeiro duelo entre os dois, por sinal, foi também na edição de 2010 desta competição realizada em quadras de saibro na Itália. Naquela ocasião, Djokovic ganhou em sets diretos. No ano seguinte, novamente neste tipo de piso, o brasileiro também ganhou um set do sérvio no Masters 1000 de Madri, onde acabou eliminado com uma derrota de virada nas semifinais. Apesar do retrospecto negativo, Bellucci está otimista para o duelo. "Tenho uma nova chance contra o Djokovic, que segue em uma fase incrível. Vou seguir com a mesma convicção e confiante que posso entrar em quadra e criar chances para ganhar o jogo".

Para encarar Djokovic, Bellucci exibiu uma atuação sólida diante de Mahut, veterano de 34 anos que hoje ocupa a 48ª colocação do ranking mundial. Embora tenha tido o seu saque quebrado por uma vez na partida, ele converteu três de quatro break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos após 1h22min. Para ele, o triunfo contra Monfils foi fundamental para mais um bom resultado. "Me deu uma confiança extra. Foi um jogo completamente diferente da primeira rodada. O Mahut é um jogador que gosta de vir à rede e que cobre muito bem os espaços. Sabia que ia ter que jogar muitas vezes pressionado e saber lidar com as subidas dele para rede. Saquei muito bem, não deixei ele tomar a iniciativa na maioria das vezes e assim consegui controlar melhor o jogo".

Djokovic, por sua vez, também superou um veterano do circuito profissional para ir às oitavas de final em Roma. O sérvio precisou jogar 1h26min para confirmar favoritismo diante de Stephane Robert, atual 103º colocado da ATP, de 35 anos de idade, em duelo inédito entre os dois.

Azarão, o francês chegou a quebrar o saque do sérvio por uma vez no segundo set e abrir vantagem, mas depois viu o adversário converter dois break points para virar e fechar em 7/5. Antes disso, na primeira parcial, o número 1 do mundo só conseguiu conquistar uma quebra de saque e também venceu de forma apertada.

MURRAY

Derrotado por Djokovic na final do Masters 1000 de Madri, no último domingo, Andy Murray também estreou com vitória em Roma em outro duelo já encerrado nesta quarta-feira. Sem maiores dificuldades, o britânico superou o casaque Mikhail Kukushkin por duplo 6/3 para avançar às oitavas de final.

Sem ter o seu saque quebrado por nenhuma vez no jogo, o escocês ainda converteu três de cinco break points para liquidar a partida em 1h24min.

Segundo cabeça de chave da competição que serve de preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa na próxima semana, Murray assim se credenciou para enfrentar na próxima fase o ganhador da partida entre o espanhol Roberto Bautista Agut e o francês Jeremy Chardy, também prevista para ser encerrada nesta quarta-feira.