Bellucci vence na estreia em Roland Garros; Thiago Alves cai

Bellucci, número 1 do Brasil e 29o colocado no ranking mundial, venceu com as parciais de 6-4, 6-2 e 6-2, para avançar para a segunda rodada.

Já Thiago Alves perdeu para o chileno Fernando González, 12o cabeça-de-chave em Roland Garros, por 6-2, 4-6, 6-4 e 6-4.

González apelou para seu forte saque para definir a partida contra o brasileiro. Ele converteu 21 aces e ganhou 82 por cento dos pontos com seu primeiro serviço para fechar a partida.

Entre os favoritos, a rodada desta segunda-feira teve as vitórias do suíço Roger Federer, líder do ranking e atual campeão do Grand Slam francês, e do sérvio Novak Djokovic.

Federer passou pelo australiano Peter Luczak por 6-4, 6-1 e 6-2, enquanto Djokovic venceu Evgeny Korolev por 6-1, 3-6, 6-1 e 6-3.