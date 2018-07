Bellucci vence na revanche contra o israelense Dudi Sela

MELBOURNE - Thomaz Bellucci e Ricardo Mello venceram seus jogos na estreia do Aberto da Austrália, nesta terça-feira, e garantiram a presença de dois tenistas brasileiros na segunda rodada do Grand Slam. João Souza, o Feijão, acabou derrotado logo de cara e foi eliminado em Melbourne.

Tenista número 1 do Brasil, Bellucci superou o israelense Dudi Sela por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 e 6/3, enquanto Mello bateu o espanhol Roberto Bautista-Agut, também por 3 a 0, com 6/4, 6/4 e 7/5. Feijão, por sua vez, não resistiu ao australiano Matthew Ebden, que foi à segunda rodada ao aplicar 6/3, 7/6 (7/1) e 6/2.

Essa foi a primeira vez que Bellucci venceu Sela, depois de ter sido derrotado nos dois jogos anteriores entre os dois. O primeiro ocorreu no US Open de 2011, quando o brasileiro caiu de virada por 3 sets a 2. Em seguida, no ATP Challenger Finals, no final do ano passado, o israelense ganhou por 2 sets a 0, em São Paulo.

Com a vitória na estreia, Bellucci avançou pela terceira vez à segunda rodada do Aberto da Austrália, na qual terá pela frente o francês Gael Monfils, 14.º cabeça de chave, que nesta terça venceu o australiano Marinko Matosevic por 3 sets a 0, com 7/6 (7/5), 6/3 e 6/3.

Bellucci enfrentará Monfils pela segunda vez em sua carreira, depois de ter sido superado pelo francês no Torneio de Acapulco de 2009, quando caiu por 2 sets a 1, no piso de saibro.

Já Mello agora irá encarar o ganhador do confronto entre o francês Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeça de chave, e o usbeque Denis Istomin, que é um dos duelos que fecharão a programação do dia do torneio de simples em Melbourne.

Algoz de Feijão na Austrália, Edben irá enfrentar na segunda rodada o japonês Kei Nishikori, que na estreia venceu o francês Stephane Robert por 6/1, 7/6 (9/7) e 6/0.