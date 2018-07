Bellucci vence outra e vai à chave principal no Torneio de Valência

O brasileiro Thomaz Bellucci garantiu-se neste domingo na chave principal do Torneio de Valência, que começará a ser disputada a partir de segunda-feira na Espanha. O tenista, 68.º do mundo, conseguiu a segunda vitória e furou o qualifying ao passar pelo lituano Ricardas Berankis por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em pouco menos de uma hora e meia de partida.

Bellucci vem de um bom resultado em Viena, onde chegou às quartas de final após passar por nomes como o francês Paul-Henri Mathieu e o espanhol Feliciano López, e agora garantiu-se na chave principal em Valência. Ele estreará no torneio diante do russo Mikhail Youzhny, 27.º do ranking.

Depois de passar na estreia do qualifying pelo alemão Michael Berrer, número 117 do ranking, com duplo 6/2, Bellucci entrou em quadra neste domingo com favoritismo diante de Berankis, 116.º do mundo. Seu oponente, no entanto, também vinha de boa campanha, já que chegou às quartas de final do Torneio de Moscou, no qual bateu inclusive o número 9 do mundo, Milos Raonic.

Mesmo assim, Bellucci foi dono da partida neste domingo. No primeiro set até teve mais dificuldade, conseguiu uma quebra de vantagem e precisou salvar três break points a favor do adversário, mas na segunda parcial mostrou seu jogo, conseguiu duas quebras e sequer cedeu oportunidades ao lituano.