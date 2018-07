Bellucci vence russo e se garante nas quartas de final em Moscou

O brasileiro Thomaz Bellucci desperdiçou quatro match points, mas ainda assim conseguiu se classificar às quartas de final do Torneio de Moscou, ATP 250 disputado em quadras rápidas. Nesta quinta-feira, o principal tenista do País e 62º colocado no ranking avançou ao derrotar o russo Andrey Kuznetsov, número 45 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1 hora e 52 minutos.

Com o triunfo, Bellucci igualou em 2 a 2 o seu retrospecto diante de Kuznetsov, sendo que o brasileiro havia perdido o duelo anterior, para o russo, na última edição do US Open.

Além disso, o segundo triunfo nesta semana mostra que Bellucci vive um momento melhor na temporada, tanto que recentemente avançou às semifinais do Torneio de Shezhen, quando, em 1º de outubro, parou nas semifinais ao perder para o checo Tomas Berdych. Agora, portanto, está a uma vitória de igualar aquela campanha.

Para isso, Bellucci terá que superar o alemão Philipp Kohlschreiber. Nesta quinta-feira, o número 32 do mundo superou o sérvio Dusan Lajovic, 78º colocado no ranking, por 7/5, 3/6 e 6/3. No confronto direito com Bellucci, o alemão está em vantagem de 3 a 2.

No duelo com Kuznetsov, Belllucci converteu um break point na primeira parcial, sustentou o seu saque na única vez em que esteve ameaçado e aplicou 6/3. A situação praticamente se inverteu no segundo. O brasileiro não conseguiu ameaçar o saque do russo e perdeu o seu uma vez, no oitavo game, com Kuznetsov devolvendo o 6/3 na sequência.

Porém, Bellucci começou melhor o terceiro set, abrindo 3/0 com uma quebra de saque no segundo game. A partir daí, o brasileiro foi sustentando a sua vantagem, desperdiçou dois match points no sétimo game e outros dois no oitavo, até fechar o jogo na sua quinta oportunidade.

Em outro jogo já disputado nesta quinta em Moscou, o russo Daniil Medvedev, o número 123 do mundo, se garantiu nas oitavas de final ao bater o sérvio Viktor Troicki (28º) por 3/6, 6/3 e 6/1. Seu próximo rival vai ser o francês Stephane Robert, o número 52 do mundo.