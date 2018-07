Bellucci vence Tipsarevic, ganha primeira no ano e avança às quartas em Quito

O brasileiro Thomaz Bellucci começou bem a temporada no saibro, piso em que mais gosta de jogar, em 2017. Nesta quarta-feira, o tenista de Tietê (SP) fez uma segura estreia no ATP 250 de Quito, no Equador, contra o veterano sérvio Janko Tipsarevic. Em dois tie-breaks, com parciais de 7/6 (10/8) e 7/6 (7/2), em 2 horas e 10 minutos de jogo, o número 3 do Brasil e 100.º do mundo passou às quartas de final.

Cabeça de chave número 4 em Quito, onde é o atual vice-campeão, Thomaz Bellucci saiu adiantado na chave principal e fez sua estreia já nas oitavas de final. Nesta sexta-feira, lutará por uma vaga nas semifinais contra o argentino Renzo Olivo, oitavo pré-classificado e 103.º do mundo, que derrotou o equatoriano Emilio Gomez na estreia e o colombiano Santiago Giraldo, nas oitavas de final. O confronto entre os dois é inédito.

Contra o ex-número 8 do mundo, Thomaz Bellucci fez um jogo de muito equilíbrio. Só primeiro game teve a duração de 11 minutos e, com o saque, Janko Tipsarevic precisou salvar quatro break points para confirmar o seu serviço. A partir daí, ninguém foi ameaçado em seu saque e a disputa foi para o tie-break.

O brasileiro começou bem e fez 4 a 0 e depois 6 a 1. No entanto, o sérvio reagiu e conseguiu o empate com cinco pontos seguidos. Para sorte de Thomaz Bellucci, Janko Tipsarevic cometeu uma dupla-falta em seu saque que seria decisivo e, na sequência, foi a vez de Bellucci salvar um set point e só definir a parcial em sua sétima chance.

Na segunda parcial, o tenista brasileiro começou melhor e quebrou o saque do sérvio para fazer 2 a 0. Mas permitiu o empate por 2 a 2 e ele persistiu até o 6 a 6. Em novo tie-break, desta vez Thomaz Bellucci não desperdiçou suas chances e ganhou o set e o jogo com o placar de 7 a 2.

Em jogo atrasado da primeira rodada, o bicampeão do torneio Victor Estrella Burgos venceu de virada o eslovaco Andrej Martin por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4. O experiente dominicano de 36 anos venceu todas as 11 partidas que fez em Quito desde 2015 e se prepara para um inédito duelo contra o croata Ivo Karlovic, cabeça de chave número 1.