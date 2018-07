Bellucci viaja otimista por boa campanha em Acapulco

"Espero que em Acapulco consiga fazer bons jogos e chegar mais longe do que os dois torneios anteriores em que fiz quartas de final", disse Bellucci, se referindo às suas campanhas no Torneio de Santiago, no Chile, e no Brasil Open, na Costa do Sauipe (BA). Em 2010, o brasileiro parou nas oitavas de final em Acapulco.

Thomaz Bellucci viaja otimista ao México pelo fato de ter realizado uma boa semana de treinos. O brasileiro chegou em Balneário Camboriú (SC) no último domingo e desde então vem treinando na academia de Larri Passos. "Apesar da chuva, no início da semana, estamos fazendo bons treinos aqui. Hoje (quarta) já conseguimos treinar ao ar livre", afirmou.