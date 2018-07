Bellucci viaja para os Estados Unidos e define calendário até outubro

Com vaga garantida na chave principal do US Open, Thomaz Bellucci embarca nesta quarta-feira para os Estados Unidos para disputar o quarto e último Grand Slam da temporada. Antes disso, porém, ele vai finalizar sua preparação no ATP 250 de Winston-Salem, na próxima semana.

A participação no torneio americano vai encerrar o período de preparação para o Grand Slam de Nova York. Antes de viajar, Bellucci treinou durante três semanas em piso rápido, em São Paulo. "Fazia tempo que não jogava em quadra rápida, então foi muito bom fazer uma preparação para me adaptar", declarou o número 1 do Brasil. Nos Estados Unidos, ele vai disputar no fim de semana o qualifying para buscar uma vaga na chave de Winston-Salem. Depois, viajará até Nova York para disputar o US Open pela oitava vez em sua carreira - nunca passou da segunda rodada. Depois do Grand Slam, Bellucci participará de três torneios de nível Challenger na Europa, em Orleans (França), Mons (Bélgica) e Rennes (França). Em seguida, competirá no ATP 250 de Moscou ou Estocolmo, o que será decidido mais próximo da data. Na sequência, ficará entre o ATP 500 de Valência ou da Basileia, antes de tentar vaga no Masters 1000 de Paris, no fim de outubro.