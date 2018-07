Bellucci vira sobre López e avança no Torneio de Viena

O brasileiro Thomaz Bellucci fez bonito nesta quinta-feira ao desbancar o favoritismo do espanhol Feliciano López na segunda rodada do Torneio de Viena. O tenista número 1 do País venceu o rival, terceiro cabeça de chave do ATP 250 austríaco, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (9/11), 6/1 e 6/4, após duas horas e dois minutos de confronto.

Com o triunfo, Bellucci avançou às quartas de final da competição e terá como próximo rival o sérvio Viktor Troicki, que nesta quinta derrotou o checo Lukas Rosol, quinto pré-classificado, com parciais de 6/3 e 6/2.

Essa foi a terceira vez que Bellucci encarou López em um confronto válido pelo circuito principal da ATP, sendo que agora ele acumula duas vitórias e uma derrota contra o espanhol, derrotado anteriormente pelo brasileiro no Torneio de Gstaad de 2012.

Mas, apesar do retrospecto agora desfavorável, López figura hoje na 14ª posição do ranking mundial, enquanto Bellucci é o atual 68º tenista da ATP. O espanhol também vinha de boa campanha no Masters 1000 de Xangai, onde eliminou Rafael Nadal e avançou às semifinais na semana passada.

Neste novo duelo, os dois tenistas travaram um primeiro set bastante equilibrado. Cada um conquistou uma quebra de saque na parcial, forçando a disputa do tie-break, no qual o espanhol foi um pouco melhor para fazer 11/9 e abrir vantagem.

A partir do segundo set, porém, Bellucci deu início a uma forte reação. Além de confirmar todos os seus serviços sem oferecer chances de quebra, converteu dois de três break points para aplicar o 6/1 que empatou a partida.

Já no derradeiro terceiro set, López conseguiu quebrar novamente o saque de Bellucci, mas o brasileiro foi feliz em mais duas oportunidades de ganhar games no serviço do adversário para fazer o 6/4 que liquidou o confronto.

Outros dois tenistas que avançaram às quartas de final em jogos já encerrados nesta quinta-feira em Viena foram os alemães Benjamin Becker e Jan-Lennard Struff. O primeiro deles bateu o holandês Robin Haase por duplo 6/3, enquanto o segundo derrotou o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 1, com 7/6 (8/6), 2/6 e 7/6 (7/3).