Bellucci volta a cair diante de Ferrer e é eliminado em Pequim

Thomaz Bellucci não conseguiu desbancar o favoritismo do espanhol David Ferrer em sua estreia no Torneio de Pequim. O tenista brasileiro foi derrotado pelo atual sétimo colocado do ranking mundial por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta terça-feira, em 1h26min de confronto.

Essa foi a sexta derrota do atual 31º tenista da ATP em sete jogos com Ferrer, que só caiu diante do número 1 do Brasil no Masters 1000 de Montecarlo de 2012. Neste ano o espanhol já havia superado o adversário no Aberto da Austrália, e com o novo triunfo se garantiu na segunda rodada do ATP 500 chinês.

O próximo adversário de Ferrer, quarto cabeça de chave da competição realizada em quadras duras em Pequim, será o checo Lukas Rosol, que na primeira rodada passou pelo britânico Aljaz Bedene por 2 sets a 1, na última segunda-feira.

Bellucci não disputava uma partida desde 20 de setembro, quando foi derrotado por Borna Coric por 3 sets a 1, em Florianópolis, no jogo em que a Croácia selou a vitória por 3 a 1 sobre o Brasil, em Florianópolis, pela Copa Davis.

E, desta vez atuando como azarão, Bellucci pouco conseguiu ameaçar o domínio de Ferrer, que aproveitou três de seis chances de quebrar o saque do brasileiro no primeiro set, no qual ainda pôde se dar ao luxo de sofrer uma quebra para fechar em 6/4.

Já no segundo set, Ferrer não teve o seu serviço ameaçado por nenhuma vez e converteu um de dois break points para abrir vantagem e depois partir rumo ao triunfo de 6/3 que liquidou o confronto.

Eliminado em Pequim, Bellucci agora viajará até Xangai para disputar o Masters 1000 local, que será realizado na próxima semana, também em solo chinês.