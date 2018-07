Bellucci volta a ser número 1 do Brasil após ir às semifinais em Quito

Thomaz Bellucci é, de novo, o tenista número 1 do Brasil. Nesta segunda-feira, apenas uma semana depois de perder essa condição para Thiago Monteiro, o tenista de Tietê, no interior paulista, retomou a condição após fazer boa campanha no Torneio de Quito, na atualização do ranking da ATP.

Bellucci parou nas semifinais do ATP 250 equatoriano, o que lhe rendeu 90 pontos no ranking, ascendendo 25 posições, para o 75º lugar, com 676. A campanha foi até pior do que a do ano passado, quando foi vice-campeão, mas os pontos desse desempenho já haviam sido descartados.

Assim, Bellucci superou Thiago Monteiro, que perdeu logo na primeira rodada em Quito, mas ainda subiu uma posto, para a 84ª colocação, com 645 pontos. Os outros dois brasileiros que participaram do evento equatoriano também caíram na estreia. Foram os casos de Rogério Dutra Silva, que ocupa o 88º lugar, e de João Souza, que caiu quatro postos, para a 133ª posição.

Já no seleto grupo do Top 10 do ranking, ocorreu apenas uma alteração. Mesmo sem entrar em quadra na última semana, o suíço Roger Federer ascendeu da décima para a nona colocação, ultrapassando o francês Gael Monfils, que também não jogou, mas descartou os pontos do vice-campeonato do Torneio de Roterdã de 2016 e agora fecha o grupo dos dez melhores tenistas do mundo.

Com isso, o britânico Andy Murray segue em primeiro lugar no ranking, com 11.540 pontos, seguido do sérvio Novak Djokovic, do suíço Stan Wawrinka, do canadense Milos Raonic, do japonês Kei Nishikori e do espanhol Rafael Nadal. O croata Marin Cilic continua em sétimo lugar após cair na segunda rodada do Torneio de Montpellier, mesma fase em que o austríaco Dominic Thiem, o oitavo colocado, caiu em Sófia.

Campeão do evento no seu país, o búlgaro Grigor Dimitrov subiu para a 12ª posição no ranking da ATP. O alemão Alexander Zverev, que levou a taça em Montpellier entrou no Top 20, em 18º lugar. Já o dominicano Victor Estrella Burgos, campeão do Torneio de Quito, alcançou a 93ª colocação.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Andy Murray (GBR), 11.540 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 9.825

3º - Stan Wawrinka (SUI), 5.695

4º - Milos Raonic (CAN), 4.930

5º - Kei Nishikori (JAP), 4.625

6º - Rafael Nadal (ESP), 4.295

7º - Marin Cilic (CRO), 3.470

8º - Dominic Thiem (AUT), 3.405

9º - Roger Federer (SUI), 3.260

10º - Gael Monfils (FRA), 3.145

11º - David Goffin (BEL), 3.035

12º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.925

13º - Tomas Berdych (RCH), 2.790

14º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.730

15º - Nick Kyrgios (AUS), 2.415

16º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.190

17º - Lucas Pouille (FRA), 2.131

18º - Alexander Zverev (ALE), 1.895

19º - Richard Gasquet (FRA), 1.875

20º - Ivo Karlovic (CRO), 1.875

75º - Thomaz Bellucci (BRA), 676

84º - Thiago Monteiro (BRA), 645

88º - Rogério Dutra Silva (BRA), 628

133º - João Souza (BRA), 443