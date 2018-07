Bellucci volta ao Top 30 do ranking após ser vice no Torneio de Quito

O vice-campeonato do Torneio de Quito recolocou o brasileiro Thomaz Bellucci na seleta lista dos 30 melhores tenistas do mundo. A atualização desta segunda-feira do ranking da ATP apresenta o melhor tenista do País em 30º lugar, com 1.200 pontos, ascendendo cinco posições.

Bellucci teve boa participação no ATP 250 equatoriano, só parando na decisão do último domingo, quando perdeu para o dominicano Victor Estrella Burgos. Nesta semana, porém, o brasileiro optou por ficar fora do circuito, descansando nos dias que antecedem a disputa do Rio Open, marcado para começar em 15 de fevereiro, e do Brasil Open, na semana seguinte, em São Paulo.

Além de Bellucci, outros dois brasileiros estiveram em ação no Equador na última semana: Rogério Dutra Silva e João Souza. Dutra Silva caiu logo na sua estreia, mas ainda assim ascendeu duas posições no ranking, atingindo o 113º lugar. Já Feijão "furou" o qualifying e parou na segunda rodada. A campanha o levou a se tornar o número 143 do mundo, 11 postos acima do ranking anterior.

Sem os principais tenistas em quadra na semana seguinte ao Aberto da Austrália, em que foram realizados três torneios de nível ATP 250, a lista não apresentou alterações nas 16 primeiras posições. Assim, o ranking continua sendo liderado com folga pelo sérvio Novak Djokovic, com 16.790 pontos.

E o Top 10 é completado em ordem pelo britânico Andy Murray, pelos suíços Roger Federer e Stan Waawrinka, pelos espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer, pelo japonês Kei Nishikori, pelo checo Tomas Berdych, e pelos franceses Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet, que no último domingo foi campeão do Torneio de Montpellier.

O espanhol Roberto Bautista Agut ganhou uma posição e se tornou o número 17 do mundo após faturar o título do Torneio de Sofia, na Bulgária. Já Estrella Burgos, algoz de Bellucci e campeão em Quito, ascendeu duas colocações e assumiu o 56º lugar do ranking.

DUPLAS - O ranking de duplistas continua sendo liderado pelo brasileiro Marcelo Melo, com 8.360 pontos, enquanto Bruno Soares é o décimo colocado. Já na lista de duplas da temporada, a primeira colocação continua sendo de Soares e do britânico Jamie Murray, campeões do Aberto da Austrália. Bellucci e o também brasileiro Marcelo Demoliner acenderam 19 posições com o vice-campeonato em Quito e agora estão em 18º lugar.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 16.790 pontos

2) Andy Murray (GBR), 8.945

3) Roger Federer (SUI), 8.795

4) Stan Wawrinka (SUI), 6.325

5) Rafael Nadal (ESP), 4.880

6) David Ferrer (ESP), 4.325

7) Kei Nishikori (JAP), 4.235

8) Tomas Berdych (RCH), 4.200

9) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.905

10) Richard Gasquet (FRA), 2.760

11) Milos Raonic (CAN), 2.630

12) John Isner (EUA), 2.585

13) Marin Cilic (CRO), 2.495

14) Kevin Anderson (RSA), 2.305

15) Gilles Simon (FRA), 2.235

16) David Goffin (BEL), 1.970

17) Roberto Bautista Agut (ESP), 1.935

18) Gael Monfils (FRA), 1.800

19) Dominic Thiem (AUT), 1.725

20) Bernard Tomic (AUS), 1.720

30) Thomaz Bellucci (BRA), 1.200

113) Rogério Dutra Silva (BRA), 505

143) João Souza (BRA), 418

155) André Ghem (BRA), 385

171) Guilherme Clezar (BRA), 317