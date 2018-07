Bellucci volta aos treinos e disputa torneio amistoso

Thomaz Bellucci voltou a treinar nesta segunda-feira após 12 dias de descanso. Número 1 do País, ele se preparara para sua última competição do ano, um torneio exibição em Mogi das Cruzes, entre sexta e domingo, que reúne os oito destaques brasileiros da temporada - em 2009, ele ganhou a disputa.

A última competição de Bellucci foi o Masters 1000 de Paris, no início de novembro, quando foi eliminado na segunda rodada pelo russo Nikolay Davydenko. "Foi bom ter dado essa parada para descansar, renovar as energias para o próximo ano. 2010 foi um ano muito puxado, de muito aprendizado e quase 30 semanas de torneios", contou o brasileiro, que terminou o ano como 31º do ranking mundial.

Já pensando na próxima temporada, Bellucci fará nesta terça-feira uma série de exames no laboratório da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e no Esporte Clube Pinheiros. "Agora é me preparar para defender o título do Correios Brasil Masters Cup e já começar a pensar na pré-temporada. Não tem mais folga", antecipou.