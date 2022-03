Bem-sucedidas na Austrália, Bia Haddad e Danilina são eliminadas na estreia em Indian Wells

Depois da parceria bem-sucedida no Aberto da Austrália, Beatriz Haddad Maia e Anna Danilina ainda não retomaram o ritmo na sequência da temporada. A dupla, formada pela brasileira e pela tenista do Casaquistão, foi eliminada logo na estreia no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, na madrugada desta sexta-feira.

Bia e Danilina foram superadas pela alemã Laura Siegemund e pela russa Vera Zvonareva (que joga sem a bandeira do seu país em razão da guerra na Ucrânia) por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 10/8. Brasileira e casaque chegaram a desperdiçar cinco match points antes da confirmação da vitória das adversárias.

Em janeiro, Bia e Danilina brilharam nas quadras duras da Austrália. Jogando pela primeira vez juntas em Sydney, surpreenderam as rivais e foram campeãs. Na sequência, mantiveram o embalo e alcançaram a final do Aberto da Austrália, feito histórico para Bia e para o tênis brasileiro. Acabaram ficando com o vice-campeonato.

Nos torneios seguintes, contudo, elas ainda buscam aquele ritmo que apresentaram em solo australiano. Em fevereiro, venceram apenas um jogo no Torneio de Doha. E agora, em Indian Wells, não conseguiram passar da estreia. Inicialmente, o plano de Bia era manter a parceria com Danilina ao longo da temporada.

Se nas duplas não conseguiu vencer, na chave de simples Bia fez bonito, no dia anterior, ao superar a americana Sofia Kenin, campeã na Austrália em 2020. Na segunda rodada, a brasileira vai enfrentar a jovem dinamarquesa Clara Tauson ainda nesta sexta.