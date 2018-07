Bencic, Vinci e Kerber avançam na estreia no Torneio de Brisbane

As quatro cabeças de chave que entraram em quadra nesta segunda-feira no Torneio de Brisbane - Angelique Kerber, Carla Suárez Navarro, Belinda Bencic e Roberta Vinci - confirmaram o favoritismo e avançaram às oitavas de final da competição preparatória para o Aberto da Austrália.

O destaque ficou com a suíça Bencic, número 14 do mundo, que ficou apenas 57 minutos em quadra e superou a italiana Sara Errani, 20ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Bencic venceu 66% dos pontos disputados no primeiro serviço contra um aproveitamento de apenas 32% da sua adversária. A sua próxima oponente vai ser a norte-americana Samantha Crawford (142ª colocada no ranking), que aplicou um duplo 6/4 na australiana Priscilla Hon.

A italiana Roberta Vinci, número 15 do mundo, teve uma estreia complicada, mas conseguiu passar pela sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking da WTA e atual 21ª colocada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4, em 2 horas e 15 minutos. A vice-campeã do último US Open vai duelar na próxima rodada com a eslovaca Dominika Cibulkova.

Já a alemã Angelique Kerber também sofreu para avançar na sua estreia. A número 10 do mundo derrotou a italiana Camila Giorgi, 35ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/0, em 2 horas e 7 minutos. Nas oitavas de final, ela vai duelar com a norte-americana Madison Brengle (40ª), que venceu a ucraniana Kateryna Bondarenko (89ª) por 6/4, 4/6 e 6/4.

A espanhola Carla Suárez Navarro, número 13 do mundo, superou com facilidade a croata Ajla Tomljanovic (65ª) por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Sua adversária nas oitavas de final vai ser a australiana Samantha Stosur (27ª), que bateu a eslovaca Jana Cepelova (147ª) por 6/4, 3/6 e 6/4.

A bielo-russa Victoria Azarenka (22ª) massacrou a russa Elena Vesnina (115ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Nas oitavas de final, ela fará um duelo de ex-líderes do ranking mundial com a também russa Maria Sharapova.