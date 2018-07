Bencic 'cola' no Top 20 do ranking da WTA após conquistar 1º título

A jovem, de apenas 18 anos, conquistou no último sábado o primeiro título da sua carreira, ao vencer a polonesa Agnieszka Radwanska, a número 13 do mundo, na decisão da competição inglesa. Com isso, "colou" no Top 20 ao ascender nove posições no ranking da WTA. Agora Bencic é a 22ª colocada no ranking, com 1.980 pontos, a apenas 95 da espanhola Garbiñe Muguruza, a número 20 do mundo.

De resto, a lista não possui modificações relevantes. A norte-americana Serena Williams continua soberana, em primeiro lugar, com 11.291 pontos e quase 4.500 de vantagem para a segunda colocada, a checa Petra Kvitova, que é seguida pela romena Simona Halep e pela russa Maria Sharapova.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, que deixou a competição em Eastbourne nas semifinais, segue em quinto lugar, à frente da checa Lucie Safarova, que caiu logo na segunda rodada.

A sérvia Ana Ivanovic continua na sétima colocação, seguida pela russa Ekaterina Makarova e pela espanhola Carla Suárez Navarro, ambas eliminadas logo na segunda rodada em Eastbourne. A alemã Angelique Kerber completa o Top 10 do ranking da WTA.

Única representante brasileira na chave de simples de Wimbledon, Teliana Pereira perdeu duas posições na última atualização da lista e se tornou a número 77 do mundo.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 11.291 pontos

2.ª - Petra Kvitova (RCH) - 6.870

3.ª - Simona Halep (ROM) - 6.200

4.ª - Maria Sharapova (RUS) - 5.950

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 5.000

6.ª - Lucie Safarova (RCH) - 4.055

7.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.895

8.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 3.575

9.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.345

10.ª - Angelique Kerber (ALE) - 3.285

11.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 3.210

12.ª - Eugenie Bouchard (CAN) - 3.172

13.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.020

14.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.705

15.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 2.605

16.ª - Venus Williams (EUA) - 2.586

17.ª - Elina Svitolina (UCR) - 2.405

18.ª - Sabine Lisicki (ALE) - 2.320

19.ª - Sara Errani (ITA) - 2.140

20.ª - Garbine Muguruza (ESP) - 2.075

77.ª - Teliana Pereira (BRA) - 773

149.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 343