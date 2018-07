Bencic leva a melhor em duelo suíço e vai à semifinal em Hertogenbosch

Em ritmo de preparação para Wimbledon, Bencic vem mostrando grande performance na grama, apesar de ter ficado dois meses afastada das quadras, por problemas físicos. Favorita em Hertogenbosch, a tenista suíça vai encarar na semifinal a terceira cabeça de chave Kristina Mladenovic.

A francesa avançou na chave ao superar nesta sexta a belga Elise Mertens por 7/5 e 6/3. A outra semifinal terá duas norte-americanas. Madison Brengle vai encarar CoCo Vandeweghe após eliminar a ucraniana Kateryna Kozlova por 7/5 e 6/4. Vandeweghe, por sua vez, bateu a russa Evgeniya Rodina por duplo 6/2.

INGLATERRA - A rodada do Torneio de Nottingham foi cancelada nesta sexta em razão da chuva. Desta forma, a programação terá que ser apertada neste sábado, com jogos das quartas de finais e semifinais no mesmo dia. Os confrontos das quartas terão: Karolina Pliskova x Ashleigh Barty, Tara Moore x Saisai Zheng, Monica Puig x Tamira Paszek e Alison Riske x Anett Kontaveit.