Bencic conta com a desistência de Halep e é campeã em Toronto

Surpreendente algoz da norte-americana Serena Williams na semifinal do Torneio de Toronto, a suíça Belinda Bencic ficou com o título da competição canadense, neste domingo, ao contar com a desistência da romena Simona Halep, atual terceira colocada do ranking mundial, quando ganhava o terceiro set por 3/0, depois de ter vencido o primeiro por 7/6 (7/5) e perdido o segundo por 7/6 (7/4).

Hoje na 20ª posição do ranking mundial, Bencic tem apenas 18 anos de idade e venceu pela segunda vez em sua carreira um torneio do circuito da WTA. E ela ficou com a taça após bater quatro das cinco principais cabeças de chave da competição, na qual disputou também pela primeira vez uma decisão de primeiro nível no tênis feminino. Pelo título, ela também garantiu uma gorda premiação de US$ 456 mil.

Depois de surpreender Serena, tenista número 1 do mundo, na semifinal de sábado, Bencic foi para o jogo deste domingo cheia de confiança. E, após o primeiro set muito instável diante de Halep, no qual cada jogadora conquistou três quebras de saque, a suíça triunfou em um apertado tie-break, vencido por 7/5.

A segunda parcial, por sua vez, voltou a ser marcada pela ineficiência das duas tenistas no serviço. Cada uma delas teve o saque quebrado por quatro vezes e forçaram a disputa do novo tie-break, no qual a romena desta vez foi melhor e fez 7/4.

No terceiro set, porém, Halep exibiu exaustão com o forte calor e, com uma lesão no pé esquerdo, acabou abandonando o confronto quando perdia por 3/0, logo após ter o saque quebrado pela segunda vez na parcial, depois de 2h30min de partida.

Anteriormente, Bencic havia sido campeã neste ano no Torneio de Eastbourne, realizado em piso de grama e preparatório para Wimbledon.