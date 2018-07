Beneficiado por mais uma desistência, Djokovic passa às semifinais do US Open O sérvio Novak Djokovic está com sorte no US Open. Nesta terça-feira, pela terceira vez em cinco rodadas no quarto e último Grand Slam da temporada, o atual número 1 do mundo não precisou terminar o seu jogo para avançar às semifinais. Contra Jo-Wilfried Tsonga, o tenista da Sérvia vencia a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, quando o francês abandonou a disputa por lesão no joelho esquerdo.