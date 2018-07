Benesova enfrentou uma batalha de 2 horas e 35 minutos para avançar. A número 67 do mundo derrotou a francesa Alize Cornet por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/5 para avançar no Marrocos.

Já Halep, responsável pela eliminação da suíça Patty Schnyder, teve menos trabalho para avançar. A número 144 do ranking da WTA bateu a checa Renata Voracova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 30 minutos.