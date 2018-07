Benesova passa fácil pela estreia no Marrocos

Atual número 67 do mundo, a tenista da República Checa agora espera pela definição de sua adversária nas oitavas de final. Benesova vai encarar a vencedora do confronto entre a marroquina Nadia Lalami, convidada do torneio, e uma atleta vinda do qualifying.

Também nesta segunda-feira em Fez, a romana Ioana Raluca Olaru derrotou a checa Klara Zakopalova por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 6/4, em uma batalha de quase três horas de duração. Agora, Olaru deve ter pela frente nas oitavas a suíça Patty Schnyder, segunda favorita e que estreia contra uma qualifier.

No outro jogo do dia, a ucraniana Olga Savchuk venceu a austríaca Patricia Mayr por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/0). Na próxima fase, Savchuk também deve cruzar com uma cabeça de chave, já que a checa Lucie Hradecka, oitava favorita, também encara uma tenista vinda do qualifying.

Atual campeã da competição, a espanhola Anabel Medina Garrigues tem a condição de terceira cabeça e estreia contra a tenista local Lina Bennani. No esvaziado torneio marroquino, a primeira favorita é a também espanhola Carla Suárez Navarro.