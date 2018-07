Benneteau e Nieminen vencem e fazem final em Sydney

Número 49 do mundo, Benneteau derrotou o cipriota Marcos Baghdatis, 43º colocado no ranking da ATP e responsável pela eliminação do argentino Juan Martin del Potro, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Na outra semifinal, Nieminen, 77º colocado no ranking da ATP, superou o usbeque Denis Istomin, número 67 do mundo, também por 2 sets a 0, com parciais de com 7/6 (14/12) e 6/3.

A decisão do Torneio de Sydney reunirá dois tenistas de 30 anos e, de acordo com o retrospecto, Nieminen é o favorito, já que venceu os quatro duelos anteriores com Benneteau. O finlandês disputou 11 finais na sua carreira, com apenas uma vitória. Já o francês participará da sua sexta decisão e vai buscar o seu primeiro título.