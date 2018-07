Benneteau não se recupera e desfalca França na Davis

O tenista Julien Benneteau informou nesta sexta-feira que não se recuperou de uma lesão no pulso esquerdo, sofrida na segunda rodada do US Open, em setembro. Assim, ele desfalcará a França na decisão da Copa Davis, contra a Sérvia, em confronto que será disputado a partir do dia 3 de dezembro, em Belgrado.

Atualmente na 44.ª colocação do ranking de simples, Benneteau era aguardado para jogar a partida de duplas ao lado de Michael Llodra. Com a sua ausência, Arnaud Clement deve ser convocado para formar a parceria.

O capitão Guy Forget já não poderia contar com Jo-Wilfried Tsonga, lesionado, e apenas Gael Monfils parece ter um lugar garantido para as partidas de simples. Gilles Simon, Richard Gasquet e o próprio Llodra brigam pela outra vaga. O anúncio dos convocados será feito na terça-feira.

Ainda nesta sexta-feira, a Federação Sérvia de Tênis garantiu que os tenistas franceses serão bem recebidos em Belgrado. Os torcedores sérvios se envolveram em inúmeras confusões nos últimos meses e ganharam fama por causar violentos tumultos em eventos esportivos.

"Belgrado sempre foi uma cidade aberta", assegurou o presidente da federação, Slobodan Zivojinovic. "Australianos, norte-americanos e checos estiveram aqui em fases anteriores e não tiveram problemas". O dirigente acrescentou que os anfitriões "já tomaram todas as medidas possíveis" para garantir a segurança dos franceses.