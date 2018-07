Berdych, Wawrinka e franceses avançam em Roland Garros

Assim como os principais favoritos, o checo Tomas Berdych, o suíço Stan Wawrinka e os locais Jo-Wilfried Tsonga e Gael Monfils avançaram às oitavas de final de Roland Garros, nesta sexta-feira. Berdych e Tsonga vão se enfrentar e Monfils será o próximo adversário do suíço Roger Federer.

Quarto cabeça de chave, o tenista checo superou o local Benoit Paire por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4. Com menos dificuldade, Tsonga confirmou o favoritismo contra o espanhol Pablo Andujar, por 7/6 (7/3), 6/4 e 6/3. Berdych e o tenista da casa vão se enfrentar no circuito pela nona vez. O checo leva vantagem, com seis vitórias e apenas duas derrotas.

Gael Monfils teve muito mais trabalho para não decepcionar a torcida local nesta sexta. O francês esteve muito perto de ser eliminado nesta terceira rodada, diante do uruguaio Pablo Cuevas. Cuevas chegou a estar com duas quebras de saque à frente do rival no quarto set, a apenas dois games da vitória.

Monfils, contudo, mostrou forte reação. Virou o marcador e fechou o jogo sem cinco sets, pelo placar de 4/6, 7/6 (7/1), 3/6, 6/4 e 6/3. O local já havia vencido sua partida anterior em cinco sets, e a estreia, em quatro. Com este desgaste físico, enfrentará Federer, provavelmente no domingo. O francês venceu os dois últimos confrontos com o suíço, nas oitavas do Masters 1000 de Montecarlo e na final da Copa Davis de 2014.

Outro confronto das oitavas também vai reunir um francês e um suíço. Após vencer o compatriota Nicolas Mahut, por 6/2, 6/7 (6/8), 6/7 (6/8), 6/3 e 6/1, Gilles Simon vai duelar com Stan Wawrinka. O oitavo cabeça de chave de Roland Garros despachou nesta sexta o norte-americano Steve Johnson por 6/4, 6/3 e 6/2.

FEMININO

Enquanto os favoritos avançavam na chave masculina, na feminina a espanhola Carla Suárez Navarro se despedia do saibro francês. Oitava pré-classificada, ela não resistiu à experiente italiana Flavia Pennetta e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Foi a quarta tenista do Top 10 a ser eliminada em Paris. Nas oitavas de final, a rival de Pennetta será outra espanhola, Garbiñe Muguruza.