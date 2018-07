Berdych arrasa Cilic e continua vivo por semifinal do ATP Finals

Atropelado pelo suíço Stan Wawrinka em sua estreia no ATP Finals, o checo Tomas Berdych reagiu de forma bastante positiva nesta quarta-feira. Ele arrasou o croata Marin Cilic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em Londres, e se manteve vivo na briga por uma vaga nas semifinais do torneio que reúne os melhores tenistas da temporada.

O jogo abriu a segunda rodada do Grupo A da competição, que nesta quarta ainda terá o sérvio Novak Djokovic enfrentando Wawrinka, a partir das 18 horas (de Brasília), no confronto que valerá a liderança da chave. Já Cilic amargou a sua segunda derrota arrasadora em dois jogos após ter caído por duplo 6/1 diante do líder do ranking mundial em sua estreia.

Na rodada final deste Grupo A, na sexta-feira, Djokovic enfrentará Berdych, enquanto Cilic medirá forças com Wawrinka. Antes disso, o checo liquidou o croata em apenas uma hora e 15 minutos de jogo nesta quarta. No primeiro set, ele aproveitou duas de oito chances de quebrar o saque do rival e confirmou todos os seus serviços para fazer 6/3.

Já na segunda parcial, desta vez com ainda mais facilidade, o atual sétimo colocado do ranking mundial converteu dois de três break points e, novamente sem ser superado com o saque na mão, aplicou o 6/1 que liquidou a partida.

DUPLAS

No primeiro jogo do dia no ATP Finals, os irmãos Mike e Bob Bryan se mantiveram vivos no torneio de duplas da competição ao vencerem o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 10/6.

Líderes do ranking mundial e principais favoritos ao título nas duplas, os norte-americanos haviam sido surpreendidos pelo polonês Lukasz Kubot e pelo sueco Robert Lindstedt na estreia e agora atuaram sob pressão nesta segunda rodada do Grupo A. Kubot e Lindstedt, por sua vez, enfrentarão o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya, ainda nesta quarta, no jogo que valerá a ponta desta chave.