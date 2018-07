Berdych atropela esloveno em estreia e avança em Doha

O checo Tomas Berdych teve uma estreia bastante tranquila no Torneio de Doha, no Catar. Nesta quarta-feira, o número 7 do mundo e terceiro cabeça de chave da competição derrotou o esloveno Blaz Kavcic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 58 minutos de jogo.

Berdych passeou em quadra diante do 99.º do ranking e quebrou o serviço do adversário em quatro oportunidades para confirmar a tranquila vitória. O checo pressionou o saque do adversário e permitiu que Kavcic vencesse apenas um ponto no segundo serviço. Além disso, não cedeu qualquer break point ao esloveno.

Nas quartas de final, Berdych não deve enfrentar a mesma facilidade, já que terá pela frente outro cabeça de chave. Ele duelará com o francês Richard Gasquet, sexto favorito do torneio e número 26 do mundo, que derrotou nesta quarta o italiano Simone Bolelli por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em pouco mais de uma hora.