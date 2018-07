Berdych avança às oitavas de final em Xangai

Berdych massacrou Robredo no primeiro set, mas sofreu no segundo, quando chegou a ter o seu serviço quebrado. Mas o tenista checo reagiu para vencer e avançar em Xangai. Agora, ele vai enfrentar o vencedor da partida entre o norte-americano Andy Roddick e o espanhol Guillermo Garcia-López.

Nesta terça-feira, Roddick contou com o abandono de Philipp Kohlschreiber para avançar em Xangai. O tenista alemão deixou a partida quando perdia o segundo set por 2/1, depois de ser derrotado no primeiro por 6/3.

Sem entrar em quadra desde as semifinais do US Open, Roger Federer conheceu o seu primeiro adversário em Xangai. O tenista suíço vai duelar com o norte-americano John Isner, 20º colocado no ranking da ATP, que bateu o polonês Lukasz Kubot, número 65 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (11/9) e 7/6 (9/7).

Em má fase, o checo Radek Stepanek foi derrotado pelo chinês Yan Bai, número 465 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já o croata Ivan Ljubicic sofreu para bater o local Ze Zhang, 308º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4, e agora vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic.