Berdych decepciona e é eliminado na estreia em Doha

DOHA - O tenista checo Tomas Berdych começou a temporada decepcionando. Em seu primeiro jogo no calendário de 2014 do tênis, ele perdeu nesta segunda-feira para o croata Ivo Karlovic e foi eliminado do Torneio de Doha, no Catar. Em 1 hora e 46 minutos de jogo, foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4).

Número 7 do mundo, Berdych foi o único tenista do Top 10 do ranking a não ter conquistado um título sequer em 2013. Mesmo assim, ele se manteve entre os melhores da lista da ATP. Nesta segunda-feira, porém, decepcionou na estreia em Doha, ao perder para o veterano Karlovic, que tem 34 anos e aparece hoje em 78º lugar.

Em outros jogos desta segunda-feira em Doha, todos pela primeira rodada, o francês Gael Monfils derrotou o colombiano Santiago Giraldo por 7/6 (7/1) e 6/2, o espanhol Fernando Verdasco ganhou do italiano Filippo Volandri por duplo 6/3 e o polonês Lukasz Kubot venceu o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 6/4 e 6/3.

Ainda nesta segunda-feira, a principal estrela do torneio também entrou em quadra. Número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal abriu oficialmente a sua temporada com um jogo de duplas em Doha. Ao lado do compatriota Francisco Roig, ele ganhou do também espanhol Pablo Andujar e do checo Lukas Rosol por 6/3, 2/6 e 10/4.

Curiosamente, Nadal enfrentará o mesmo Lukas Rosol em sua estreia na chave de simples, em jogo marcado para acontecer nesta terça-feira. Nas duplas, ele e Roig esperam agora os próximos adversários, que podem ser o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig - pegam os poloneses Lukasz Kubot e Marcin Matkowski.