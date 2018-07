Berdych desiste e Djokovic avança à final em Dubai

O sérvio Novak Djokovic chegou a ser derrotado no primeiro set, mas reagiu, venceu o segundo e contou com a desistência do checo Tomas Berdych no terceiro, nesta sexta-feira, para avançar à final do Torneio de Dubai.

Tenista número 3 do ranking mundial, Djokovic perdeu a primeira parcial 7/6, com 7/5 no tie-break, mas depois aplicou 6/2 e viu o seu adversário deixar a quadra depois de abrir 4 a 2 de vantagem no set derradeiro. Terceiro cabeça de chave no ATP 500 disputado nos Emirados Árabes Unidos e sétimo colocado do mundo, Berdych mostrou estar com uma lesão na perna esquerda desde o segundo set e tomou a decisão de abandonar a partida quando teve o seu saque quebrado na última parcial.

Essa foi a sexta vitória de Djokovic em sete duelos contra Berdych, que foi o algoz do tenista sérvio na semifinal do Torneio de Wimbledon do ano passado. Atual bicampeão de Dubai, o sérvio buscará seu terceiro título seguido da competição.

Com o triunfo, agora Djokovic espera pela definição do vencedor da outra semifinal, que reunirá nesta sexta-feira o suíço Roger Federer, tenista número 2 do mundo e cabeça de chave número 1, e o francês Richard Gasquet.

Para superar Berdych mais uma vez, o tenista da Sérvia mostrou solidez no saque, com o qual fez dez aces e teve 75% de aproveitamento dos pontos que disputou com o primeiro serviço. Ele também não permitiu nenhuma quebra ao checo, que foi superado com o seu saque na mão em três das cinco oportunidades que cedeu ao adversário e não soube aproveitar nenhuma das quatro chances que teve de ganhar games no serviço de Djokovic.