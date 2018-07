Berdych e Del Potro avançam à 3ª rodada em Wimbledon

Berdych derrotou o alemão Daniel Brands com parciais de 7/6 (8/6), 6/4 e 6/2, enquanto Del Potro passou pelo canadense Jesse Levine por 6/2, 7/6 (9/7) e 6/3. Com isso, o tenista checo se credenciou para enfrentar na próxima fase o sul-africano Kevin Anderson, que nesta quinta bateu o polonês Michal Przysiezny, também por 3 a 0, com 6/4, 7/6 (7/2) e 6/4.

Já o tenista sul-americano, que tenta emplacar uma boa campanha em Wimbledon depois de ter ficado fora da edição passada de Roland Garros por causa de uma virose que atrapalhou sua condição física, pegará na terceira rodada o vencedor da partida entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o esloveno Grega Zemlja, também prevista para ser encerrada neste dia de duelos na capital inglesa.

Outros dois tenistas que já asseguraram classificação à terceira rodada nesta quinta-feira foram o australiano Bernard Tomic e o italiano Andreas Seppi. O primeiro deles bateu o norte-americano James Blake por 3 sets a 0, com 6/3, 6/4 e 7/5. Já o jogador da Itália, 23.º cabeça de chave, contou com a desistência do francês Michael Llodra após ganhar o primeiro set por 7/5.

O próximo rival de Tomic sairá do duelo entre o francês Richard Gasquet e o japonês Go Soeda. Já Seppi medirá forças com o vencedor da partida entre o argentino Leonardo Mayer e o japonês Kei Nishikori. Os dois duelos também estão previstos para serem encerrados nesta quinta.