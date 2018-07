Berdych e Del Potro avançam às oitavas em Wimbledon

LONDRES - Tomas Berdych e Juan Martín del Potro confirmaram favoritismo neste sábado e garantiram vaga nas oitavas de final de Wimbledon. Sétimo cabeça de chave do Grand Slam inglês, o tenista checo avançou ao vencer o sul-africano Kevin Anderson por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3, 6/4 e 7/5. Já o argentino, oitavo pré-classificado, derrotou o esloveno Grega Zemlja por 7/5, 7/6 (7/3) e 6/0.

Com o triunfo obtido na terceira rodada, Berdych se credenciou para enfrentar na próxima fase o australiano Bernard Tomic, que neste sábado passou pelo francês Richard Gasquet, nono cabeça de chave, por 3 sets a 1, com 7/6 (9/7), 5/7, 7/5 e 7/6(7/5).

Del Potro, por sua vez, terá pela frente nas oitavas de final o italiano Andreas Seppi, que também desbancou um rival de maior status do que o dele. Trata-se do japonês Kei Nichikori, 12.º pré-classificado, batido por 3 a 2 com parciais de 3/6, 6/2, 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4.

Outro tenista de destaque que avançou às oitavas de final neste sábado foi o alemão Tommy Haas, 13.º cabeça de chave em Londres. Ele passou pelo espanhol Feliciano López por 3 sets a 1, com 4/6, 6/2, 7/5 e 6/4. O seu próximo rival na capital inglesa será o vencedor da partida entre o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, e o francês Jeremy Chardy, também prevista para ser encerrada neste sábado.

Outro duelo das oitavas de final definido neste sábado irá reunir o espanhol Fernando Verdasco e o francês Kenny De Schepper. O primeiro deles derrotou o letão Ernests Gulbis por 3 sets a 0, com 6/2, 6/4 e 6/4, enquanto o tenista da França superou o argentino Juan Monaco por 6/4, 7/6 (10/8) e 6/4.

RIVAL DE MURRAY

Já o russo Mikhail Youzhny se garantiu neste sábado como adversário do britânico Andy Murray, segundo cabeça de chave, nas oitavas de final. Ele avançou na competição ao bater o sérvio Viktor Troicki por 6/3, 6/4 e 7/5.

O croata Ivan Dodig e o polonês Lukasz Kubot também foram às oitavas de final neste sábado com vitórias tranquilas. O primeiro deles contou com a desistência do holandês Igor Sijsling quando ganhava o terceiro set por 1 a 0, após ter vencido as duas primeiras parciais por 6/0 e 6/1. Já o jogador da Polônia superou o francês Benoit Paire por 6/1, 6/3 e 6/4. O próximo rival de Dodig sairá do duelo entre o espanhol David Ferrer e o ucraniano Alexandr Dolgopolov, também previsto para acabar neste sábado. Kubot, por sua vez, terá pela frente o francês Adrian Mannarino.