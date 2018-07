Berdych e Del Potro estreiam com vitória em Dubai Tomas Berdych e Juan Martín del Potro confirmaram favoritismo em suas estreias no Torneio de Dubai, nesta terça-feira, e garantiram vaga na segunda rodada do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes Unidos. O checo não teve maiores problemas para superar o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Já o argentino sofreu para bater o cipriota Marcos Baghdatis por 2 a 1, de virada, com 4/6, 6/4 e 7/6 (7/4).