Berdych e Del Potro vão às quartas de final em Dubai

Terceiro cabeça de chave do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes Unidos, Berdych enfrentará na próxima fase o vencedor da partida entre o francês Michael Llodra e o russo Dmitry Tursunov, também programada para acontecer nesta quarta.

No duelo que travou diante Kamke, Berdych chegou a ter o saque quebrado duas vezes pelo alemão no primeiro set, mas converteu três de oito break points para assegurar a vantagem inicial de 7/5. Já no segundo set, sem sofrer quebras e aproveitando duas de cinco chances de ganhar games no serviço do rival, ele liquidou o jogo em 6/1

Já Del Potro, pré-classificado como quarto maior favorito ao título em Dubai, lutará para ir às semifinais em jogo contra o alemão Daniel Brands, que nesta quarta surpreendeu ao eliminar o russo Mikhail Youzhny, oitavo cabeça de chave, com uma vitória por duplo 6/4.

Para superar o indiano Devvarman, o argentino salvou três break points no primeiro set e aproveitou duas de dez oportunidades de quebra para fazer 6/4. Já na segunda parcial, na qual ganhou 100% dos pontos que disputou quando encaixou o primeiro serviço, o atual sétimo colocado do ranking mundial só conseguiu converter um de nove break points, mas que foi suficiente para a repetição do 6/4 que decretou o triunfo por 2 sets a 0.

Em outros dois jogos já encerrados neste dia de confrontos em Dubai, o italiano Andreas Seppi e o russo Nikolay Davydenko também se garantiram nas quartas de final. O primeiro deles passou pelo checo Lukas Rosol por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), enquanto o segundo derrotou o romeno Victor Hanescu, também por 6/4 e 7/6, mas com 7/2 no tie-break da segunda parcial.

Sétimo cabeça de chave, Seppi terá como próximo rival o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, e o espanhol Roberto Bautista Agut, que fechará a programação desta quarta no torneio masculino de simples em Dubai. Já o veterano Davydenko espera pela definição do ganhador da partida entre o suíço Roger Federer, segundo cabeça de chave, e o espanhol Marcel Granollers para saber quem será o seu adversário nas quartas de final. Este confronto antecederá o de Djokovic.