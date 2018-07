Berdych e Del Potro vencem com facilidade e vão à semi em Dubai

DUBAI - Tomas Berdych e Juan Martín del Potro confirmaram favoritismo com facilidade nesta quinta-feira e foram os dois primeiros tenistas a garantir vaga nas semifinais do Torneio de Dubai. Terceiro cabeça de chave do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes Unidos, o checo avançou ao vencer o russo Dmitry Tursunov por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Já o argentino, listado como quarto maior favorito ao título, passou pelo alemão Daniel Brands por 6/4 e 6/2.

Garantidos nas semifinais, Berdych e Del Potro agora aguardam pela definição de seus próximos adversários, o que está programado para acontecer nesta quinta com a disputa de mais dois jogos. O checo terá pela frente o vencedor da partida entre o suíço Roger Federer e o russo Nikolay Davydenko. Já o tenista da Argentina enfrentará o ganhador do duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o italiano Andreas Seppi.

Figurando hoje na sexta posição do ranking da ATP, Berdych precisou de apenas 1h04min para liquidar Tursunov nesta quinta. Com 80% de aproveitamento dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, ele ainda contabilizou nove aces e foi feliz em três de seis chances de quebrar o saque do russo, que não conseguiu ter nenhum break point em todo o confronto.

Del Potro, por sua vez, despachou Brands após 62 minutos de duelo e também exibiu grande eficiência. O atual tenista número 7 do mundo ganhou 81% dos pontos que jogou com o seu primeiro serviço, acumulou oito aces e aproveitou as três oportunidades que teve de quebrar o saque do alemão. E, assim como fez Berdych com Tursunov, o argentino não cedeu nenhum break point ao alemão.