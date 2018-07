Berdych e Gasquet vencem e vão às semifinais em Estocolmo

Cabeça de chave número 1, Berdych soube se impor nos momentos mais decisivos para fazer 2 sets a 0 em Dimitrov, quinto favorito da competição. O checo contou com ótimo dia no saque e fechou o duelo em parciais de 7/5 e 6/4. Agora, terá pela frente o cipriota Marcos Baghdatis, que eliminou o luxemburguês Gilles Müller por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3.

Já Gasquet, segundo cabeça de chave, precisou suar um pouco mais, mas também avançou às semifinais ao eliminar Chardy, sexto favorito, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (7/4). Gasquet pegará o norte-americano Jack Sock, que surpreendeu o terceiro cabeça de chave, Gilles Simon, e fez 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5).

MOSCOU - No Torneio de Moscou, o croata Marin Cilic não teve qualquer dificuldade para confirmar seu favoritismo diante do russo Andrey Kuznetsov e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Nas semifinais, ele terá pela frente outro russo, Evgeny Donskoy, que eliminou Teymuraz Gabashvili também em dois sets: 6/3 e 6/2.

A outra semifinal terá o segundo cabeça de chave, o espanhol Roberto Bautista Agut, que fez 2 sets a 0 sobre o francês Lucas Pouille, com parciais de 6/4 e 6/2. Ele pegará o quarto favorito da competição, o alemão Philipp Kohlschreiber, que fez 6/2 e 6/4 sobre o holandês Robin Haase.

VIENA - O Torneio de Viena também conheceu seus semifinalistas nesta sexta, com destaque para o espanhol David Ferrer. Cabeça de chave número 1, ele desbancou o italiano Fabio Fognini em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/2, e agora enfrentará o francês Gael Monfils, sexto favorito, que derrotou o checo Lukas Rosol de virada: 6/7 (3/7), 6/3 e 6/3.

Na outra semifinal, duas surpresas. O letão Ernests Gulbis passou pelo cabeça de chave número 7, o croata Ivo Karlovic, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5). Ele terá pela frente o norte-americano Steve Johnson, que eliminou o sul-africano Kevin Anderson, segundo favorito, em três sets: 5/7, 7/6 (7/5) e 6/4.