Berdych e Gasquet vencem em estreia no Torneio de Marselha

O checo Tomas Berdych sofreu em sua estreia no Torneio de Marselha nesta quinta-feira. O segundo cabeça de chave precisou de três sets para vencer o jovem alemão Alexander Zverev, pelo placar de 6/3, 3/6 e 7/5. Já o francês Richard Gasquet levou poucos sustos diante do letão Ernests Gulbis na vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Último dos favoritos a estrear no torneio francês, Berdych teve dificuldade para derrubar o persistente Zverev, promessa do tênis alemão, de apenas 18 anos. O checo chegou a perder o saque por três vezes durante a partida, mas obteve quatro quebras de serviço e se impôs diante do jovem rival. Nas quartas de final, Berdych vai enfrentar o belga David Goffin.

Richard Gasquet, terceiro cabeça de chave, resisti bem aos 14 aces de Gulbis e, sem ceder set, avançou também às quartas. Seu próximo adversário será o australiano Nick Kyrgios, que derrotou o russo Teymuraz Gabashvili por duplo 6/4.

Outros dois favoritos ao título, o suíço Stan Wawrinka e o croata Marin Cilic, conheceram nesta quinta seus próximos rivais na chave francesa. O número quatro do mundo vai cruzar com o local Benoit Paire, que despachou o compatriota Vincent Millot por 6/3, 1/6 e 6/3.

Cilic, por sua vez, terá pela frente o russo Andrey Kuznetsov, que avançou ao eliminar nesta quinta-feira o local Quentin Halys com direito a um "pneu": 6/0 e 6/4.