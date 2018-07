Berdych e Isner desistem de jogar em Winston-Salem

Maior esperança da torcida local, Isner alegou uma lesão no quadril para ficar fora do torneio no qual defenderia o título conquistado em 2012. O tenista da casa decidiu se poupar visando o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que terá início na próxima segunda.

Finalista do Masters 1000 de Cincinnati, no domingo, Isner é a grande aposta dos norte-americanos para a competição sediada em Nova York. Sem defender o título em Winston-Salem, o americano deve cair do 14º para o 17º lugar.

Berdych, por sua vez, desistiu de Winston-Salem no mesmo dia em que alcançou o melhor ranking de sua carreira. O novo número 5 do mundo não deu detalhes sobre o motivo de sua desistência. Mas, assim como Isner, está cansado por causa da boa campanha em Cincinnati. O checo foi eliminado na semifinal pelo campeão Rafael Nadal.

Sem os dois tenistas, o Torneio de Winston-Salem terá como principais favoritos o italiano Andreas Seppi e o espanhol Tommy Robredo.