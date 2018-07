Berdych e Tsonga decidem título do Torneio de Marselha

Cabeça de chave número 1, Berdych não teve dificuldades para superar o russo Dmitry Tursunov, que furou o qualificatório, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Tursunov já ocupou o Top 10 do ranking, mas atualmente é apenas o 119º da lista da ATP. Deve subir boas posições na próxima atualização.

Berdych, por sua vez, vai buscar na decisão seu primeiro título da temporada e o 9º da carreira. O atual número 6 do mundo ainda não tinha passado das quartas de final neste ano, em Chennai, na Índia, e no Aberto da Austrália.

Seu adversário na final será Tsonga, 8º colocado do ranking. Maior esperança de título dos torcedores franceses, ele precisou passar pelo compatriota Gilles Simon, por duplo 6/2, para brigar por mais um título. Assim como Berdych, Tsonga tenta conquistar seu primeiro troféu do ano. Já soma 9 no circuito profissional.