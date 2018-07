Berdych e Tsonga estreiam com vitória em Roterdã Dois dos principais favoritos ao título, o checo Tomas Berdych e o francês Jo-Wilfried Tsonga estrearam com vitória no ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Nesta segunda-feira, o primeiro teve mais facilidade em quadra ao derrotar o italiano Andreas Seppi por duplo 6/3.