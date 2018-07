Berdych e Tsonga vencem e vão às oitavas de final do Masters de Miami

MIAMI - O francês Jo-Wilfried Tsonga e o checo Tomas Berdych confirmaram o favoritismo e garantiram vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami nesta segunda-feira. Cabeça de chave número 4, Berdych suou, mas venceu o colombiano Alejandro Falla de virada. Já Tsonga teve bem mais facilidade e derrotou o finlandês Jarkko Nieminen.

O tenista francês, cabeça de chave número 6, fez 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h05min. Ele contou com a potência de seu saque - conseguiu cinco aces contra um do adversário - e quebrou o serviço de Nieminen em duas oportunidades para vencer pela quarta vez o finlandês, em seis partidas entre eles.

Já Berdych teve muito mais trabalho diante de Falla, mas venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (8/6) e 6/4, em 2h21min. Ele foi atropelado no primeiro set, suou para levar o segundo no tie-break e quase se complicou no terceiro, quando viu o adversário quase quebrar seu serviço quando sacava para o jogo.

Nas oitavas de final, Berdych terá pela frente o norte-americano Sam Querrey, cabeça de chave número 17, que nem precisou entrar em quadra nesta segunda. Ele enfrentaria Milos Raonic, mas o canadense sentiu-se mal antes da partida e desistiu da competição. Já o adversário de Tsonga sairá do duelo entre John Isner e Marin Cilic.

DUPLAS

Na chave de duplas, o brasileiro Marcelo Melo foi eliminado nesta segunda-feira. Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, ele caiu por 2 sets a 0 para o sueco Robert Lindstedt e o eslovaco Nenad Zimonjic, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h05min de partida.