Berdych estreia com vitória e vai às quartas em Bastad De volta ao saibro, Tomas Berdych não teve dificuldades para estrear com vitória no Torneio de Bastad nesta quinta-feira. O checo, principal favorito ao título, superou o argentino Martin Alund por 2 sets a 0, com direito a um "pneu" no segundo set: 6/3 e 6/0.