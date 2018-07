Berdych, Ferrer e Tsonga estreiam com vitória em Roma O espanhol David Ferrer, o checo Tomas Berdych e o francês Jo-Wilfried Tsonga estrearam com vitória no Masters 1000 de Roma, na Itália, nesta terça-feira. O trio avançou na chave sem maiores dificuldades, com vitórias em sets diretos.