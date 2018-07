Berdych ganha de virada e avança no Masters de Miami

Quem também encontrou muitas dificuldades para avançar à terceira rodada foi o norte-americano John Isner. O cabeça de chave número 20 teve que suar muito para derrotar de virada o croata Ivan Dodig, parceiro do brasileiro Marcelo Melo nas duplas, por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (7/5). Seu adversário será outro tenista da Croácia: Marin Cilic, nono pré-classificado em Miami, que bateu o colombiano Santiago Giraldo por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6).

Outros quatro cabeças de chave também conseguiram a classificação. São os casos do espanhol Nicolas Almagro (10), do canadense Milos Raonic (14), do russo Mikhail Youzhny (28) e do búlgaro Grigor Dimitrov (29).