Berdych massacra Gasquet e avança em Montecarlo

Vice-campeão Masters 1000 de Miami, Berdych fez quatro aces e quebrou o serviço de Gasquet cinco vezes, além de ter confirmado o serviço nas sete vezes em que sacou. No total, o checo fez 54 pontos na partida, contra apenas 28 do adversário, conquistando a sua primeira vitória em três confrontos com Gasquet.

Nas oitavas de final, Berdych vai duelar com o espanhol Fernando Verdasco, que eliminou o francês Julien Benneteau (6/2 e 6/1) nesta terça-feira. Os dois tenistas já se enfrentaram nove vezes, com seis vitórias do checo e três do espanhol.