Berdych perde de azarão e é eliminado de torneio sueco Tomas Berdych foi derrotado de forma surpreendente pelo holandês Thiemo de Bakker, nesta sexta-feira, e acabou eliminado nas quartas de final do Torneio de Bastad. Cabeça de chave número 1 do ATP 250 sueco realizado em quadras de saibro e atual sexto colocado do ranking mundial, o tenista checo foi derrotado por 2 sets a 0, com duplo 7/5.