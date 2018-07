Berdych perde de Cilic e cai na 3ª rodada de Wimbledon

Com uma campanha pouco convincente em Wimbledon, o checo Tomas Berdych acabou se despedindo da grama londrina nesta sexta-feira ao ser derrotado pelo croata Marin Cilic em sets diretos, pelo placar de 7/6 (7/5), 6/4 e 7/6 (8/6), logo na terceira rodada.

Finalista em 2010, Berdych esteve longe de ao menos repetir a campanha do ano passado, quando caiu nas quartas de final. Ele perdeu sets na estreia, contra o romeno Victor Hanescu, e na segunda rodada, contra o australiano Bernard Tomic.

Diante de Cilic, o número seis do mundo jogou bem abaixo do que costuma fazer. Foi pouco eficiente no saque e não conseguiu conter o ritmo do rival, em dia inspirado no serviço. Cilic cravou 20 aces, contra apenas seis de Berdych.

Nas oitavas de final, o tenista da Croácia vai duelar com o francês Jeremy Chardy. Se avançar às quartas, tem boas chances de cruzar com o sérvio Novak Djokovic, primeiro cabeça de chave em Londres. Djokovic enfrenta o francês Jo-Wilfried Tsonga nas oitavas.