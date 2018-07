Berdych sofre, mas bate azarão russo de virada na estreia em Montecarlo

Tomas Berdych sofreu para confirmar o seu favoritismo, mas venceu o azarão russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, nesta segunda-feira, após duas horas de jogo em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo.

Nono cabeça de chave da importante competição realizada em quadras de saibro no principado monegasco, o tenista checo assim avançou para a segunda rodada e se credenciou para enfrentar o vencedor da partida entre o francês Benoit Paire e o veterano alemão Tommy Haas, programada para esta terça-feira.

Atual 12º colocado do ranking mundial, Berdych foi surpreendido pelo 78º colocado da ATP no primeiro set do duelo desta segunda, no qual confirmou todos os seus saques e aproveitou a única chance que teve de quebrar o serviço do checo para abrir vantagem de 6/4.

Já na segunda parcial, Berdych chegou a desperdiçar seis de sete break points, mas a única quebra de saque que conseguiu foi suficiente para abrir vantagem e depois fechar a parcial em 6/3 ao ganhar todos os games que disputou com o serviço na mão.

No terceiro set, desta vez sem ter o seu saque ameaçado em nenhuma oportunidade, o checo converteu um de dois break points para repetir o 6/3 que liquidou a partida.

Em outro duelo encerrado no final da programação do dia em Montecarlo, o espanhol Albert Ramos-Viñolas justificou com facilidade a condição de 15º cabeça de chave ao arrasar o argentino Renzo Olivo por 6/2 e 6/3 em sua estreia.

Desta forma, o atual 24º colocado da ATP avançou para enfrentar na segunda rodada o vencedor do confronto entre o alemão Philipp Kohlschreiber e o argentino Carlos Berlocq, agendado para esta terça-feira.